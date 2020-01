Massenpanik bei Soleimani-Beerdigung: 30 Tote, zahlreiche Verletzte

Massenpaniken bei fanatischen Gläubigen sind keine Seltenheit. In Mekka sterben immer wieder zahlreiche Pilger, wenn sie ihr Allerheiligstes betrachten wollen. Nun kam es in Teheran anlässlich der Trauerfeierlichkeiten für den von den USA getöteten General Soleimani zu einer Massenpanik, die mindestens 30 Tote und zahlreiche Verletzte forderte, wie das iranische Staatsfernsehen und AL Jazeera berichteten.

New Times (Rwanda) Dozens killed in stampede at Soleimani's funeral: Iran state TV: At least 32 people have been killed in a stampede that erupted in the Iranian city of Kerman at the funeral procession for a top commander killed in an… https://t.co/KJXaFke4qp via @PerilOfAfrica pic.twitter.com/8DZ2Bsgqfj

— MarthaLeah Nangalama (@mlnangalama) January 7, 2020