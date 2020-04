Hier O24 auf Telegram folgen

Drei kurze Videos zeigen, wie ein Mann in einem Supermarkt in Müllrose einkaufen geht. Besser als mit Sauerstoffmaske und Taucherflaschen kann man sich und seine Mitmenschen nicht vor dem bösartigen Virus schützen, das die ganze Welt bedroht. Und auch die Nebenwirkungen sind erfreulich, denn andere Kunden beginnen zu lachen, als die den Taucher erblicken. Was will man mehr? Wieder ist die Welt ein Stückchen besser geworden. Wenn doch nur alle dem guten Beispiel folgen würden.