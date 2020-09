Wer mit dieser Frau demonstriert, egal für was, ist niemals Lebensschützer. Niemals. Sie will geborene Kinder an der Grenze abschießen. Da sieht man, wie heuchlerisch und rechtsradikal die Szene ist. #marschfürdasleben #prolife #noadf pic.twitter.com/4LpHAKbuBC