Am Marktplatz kam es am Mittwochabend gegen 21 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei rivalisierenden Personengruppen. Zwischen 30 und 40 Personen sollen aufeinander eingeschlagen haben. Zahlreiche Notrufe gingen bei der Polizei ein. Bei Eintreffen der ersten Streifen flüchteten die Tatverdächtigen. Dennoch gelang es den Beamten, einige der Personen festzunehmen. Zudem konnten auch genutzte Schlagwerkzeuge in der Nähe aufgefunden und sichergestellt werden.

Und die Geschichte endet wie üblich: Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beteiligten Personen wieder entlassen. Die genauen Hintergründe der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen, die das Kriminalkommissariat Mannheim übernommen hat.