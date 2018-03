Mannheim: Frau überfallen – Polizei sucht Sex-Täter von arabischem Erscheinungsbild

Mannheim: Bereits am frühen Sonntagmorgen wurde eine 30-jährige Frau in der Innenstadt auf dem Heimweg Opfer eines sexuellen Übergriffs, berichtet die Polizei. Die 30-Jährige war zwischen drei Uhr und vier Uhr nach einem Discobesuch auf dem Nachhauseweg, als sie plötzlich von einem unbekannten Mann an beiden Armen gepackt und festgehalten wurde. Dabei schob der Unbekannte seine Hand in die Hose der Frau und berührte sie unter deren Slip. Die Frau wehrte sich gegen diese Berührungen und stieß den Mann weg. Der Täter hielt die 30-Jährige jedoch fest in seinem Griff und küsste sie auf den Mund. Anschließend stieß das Opfer den Angreifer erneut von sich und begann laut um Hilfe zu schreien. Danach ließ der Unbekannte von der Frau ab und flüchtete.

Das Opfer konnte den unbekannten Mann wie folgt beschreiben:

Ca. 30 Jahre altCa. 170

bis 175 cm gr

oßSchmale StaturSchwarze, längere Haare, leicht lockig

Arabisches Erscheinungsbild

Sprach Deutsch mit Akzent

Hatte ein Piercing im Gesicht, evtl. in der Nase

Dunkle Bekleidung, jedoch keine dicke Jacke

Zeugen der Tat, die sachdienliche Hinweise zum Angreifer geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst des Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.