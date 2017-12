Malmö: Brutale Gruppenvergewaltigung – Täter schütteten 17-Jähriger brennbare Flüssigkeit in die Vagina und zündeten sie an

Gruppenvergewaltigungen sind in Schwedens Nogo-Areas an der Tagesordnung. Die Täter sind fast ausschließlich Migranten aus islamischen Kulturen – die Opfer immer wieder junge schwedische Frauen. Unlängst klagten Feministinnen über die Gewalt, die sie selbst bestellt haben, Joggerinnen bekommen Polizeischutz und die Behörden raten in manchen Orten, dass Frauen nach Anbruch der Dunkelheit lieber Zuhause bleiben sollten.

Die Brutalität der Täter ist einfach unfassbar. Einer 17-Jährigen wurde in Malmö nach einer Gruppenvergewaltigung eine brennbare Flüssigkeit in die Vagina geschüttet und dann entzündet. Wie Peter Sweden berichtet, schweigen sich die Mainstream-Medien darüber aus, dass es in den letzten fünf Tagen zu einer ganzen Welle von Gruppenvergewaltigungen gekommen sei.

My blood is reaching boiling point now 😡

I just read the most grotesque thing happened in Sweden.

A 17 yr old girl was raped & TORTURED in Swedish city Malmö.

While she was being raped, the rapists poured lighter fluid in her vagina and set it on fire.

MSM is quiet. RETWEET

— PeterSweden (@PeterSweden7) December 17, 2017