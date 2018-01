Maischberger will Kurz vorführen – Sudel-Sandra hat nach drei Tagen ihr Studium geschmissen

Nach dem Antrittsbesuch bei Angela Merkel, derzeit nur geschäftsführende Bundeskanzlerin, wurde Sebastian Kurz ins Kreuzverhör zu Sandra Kreischberger gelockt. Der „Moderationsstil“ und die Fragen an den österreichischen Bundeskanzler, empören Deutsche wie Österreicher.

Um Klartext zu sprechen: Es geht eure #Shithole -Kanzlereuse Merkel nichts an, wie in Österreich regiert wird. Das entscheiden wir Österreicher. #Maischberger

Neben vielen Unterbrechungen sprach Maischberger unter anderem das abgebrochene Jurastudium von Sebastian Kurz an. Angesichts ihres eigenen Hintergrunds löste dies besonders große Empörung aus.

#Maischberger : sie haben keinen Abschluss 🤦🏼‍♀️ diese Frage gleich mal Trittin stellen, wer in seiner Partei Abschluss hat. Peinlich peinlich

Selbst auf Wikipedia eignet sich der Lebenslauf von Frau Kreischberger nicht zum Schönfärben. Dort heißt es:

Ihre Kindheit verbrachte Sandra Maischberger in Frascati bei Rom und in Garching bei München. Das Abitur legte sie im Werner-Heisenberg-Gymnasium ab. Nach dem Abschluss immatrikulierte sie sich an der Ludwig-Maximilians-Universität München für das Studium der Kommunikationswissenschaften, brach das Studium aber nach drei Tagen ab und startete direkt ins Berufsleben.