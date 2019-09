Am Sonntagmorgen gegen 09:00 Uhr kam es zu einer versuchten sexuellen Nötigung einer 76-jährigen Magdeburgerin, berichtet die Polizei:

Die Seniorin befand sich im Bereich der Försterstraße auf dem Südfriedhof, als sie einer männlichen Person begegnete. Der Mann bot der Magdeburgerin Hilfe bei der Grabpflege an, was die 76-jährige ablehnte. In der weiteren Folge kam es zu einer versuchten sexuellen Nötigung. Durch Hilferufe seitens der 76-jährigen eilte eine bislang unbekannte Zeugin hinzu. Dadurch ließ der unbekannte Täter von der Magdeburgerin ab und flüchtete. Der unbekannte Mann wurde wie folgt beschrieben:

ca. 25-35 Jahre alt

nordafrikanischer Phänotypus

schwarze Haare; an der Seite kurze/Haupthaar länger und glatt

bekleidet mit einem T-Shirt, kurzer Hose und Turnschuhen

führte ein Herrenrad bei sich

Die Person soll sich schon häufiger in dem Bereich aufgehalten haben.

Die Polizei sucht nach der unbekannten Zeugin sowie nach weiteren Zeugen, welche Hinweise zu dem Täter und/oder der Tat geben können. Hinweisgeber werden gebeten sich unter 0391/546 3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.