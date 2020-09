Jetzt kracht es zwischen Jörg Meuthen und Alice Weidel. Wer wird gewinnen?

Foto: O24

Parteichef Jörg Meuthen will den nächsten Widersacher aus der Partei werfen lassen. Es geht um den Freiburger Stadtrat Dubravko Mandic, der sich öffentlich mit harten Worten zur Wehr setzt.

Jörg lass Dir doch mal von Steve Bannon erklären was cucks sind. Ich meine er hat den Begriff maßgeblich mit geprägt pic.twitter.com/zaHWH2qGPN — Dubravko Mandic (@DubravkoMandic) September 7, 2020

Jörg Meuthen ist sehr nachtragend. Der soll mal runter kommen und wie ich am See etwas Kraft tanken. https://t.co/D6cqUrZMcW — Dubravko Mandic (@DubravkoMandic) September 6, 2020

Doch der Landesverband von Baden-Württemberg wird von Alice Weidel geführt, die sich aber mehr Zeit mit dem Parteiausschlussverfahren lässt, als Meuthen lieb ist. Wie das „Redaktionsnetzwerk“ anhand vorliegender Emails berichtet, ist Meuthen verärgert, weil das Verfahren erst nach dem Parteitag eröffnet werden soll, an dem die Listenplätze für die nächsten Bundestagswahlen vergeben werden.

Für alle Beteiligten geht es um viel. Erst ein zweiter Einzug in den Bundestag sichert die begehrte Altersvorsorge, wer wollte das durch taktisches Fehlverhalten gefährden? Meuthen kann, wenn er seine Macht behaupten will, nicht länger im EU-Parlament sitzen, sondern muss bei den nächsten Wahlen in den Bundestag wechseln. Dann aber müsste er mit Alice Weidel um einen Spitzenplatz konkurrieren, da er dem gleichen Landesverband angehört. Wahrscheinlicher ist, dass Meuthen auf den direkten Schlagabtausch verzichtet und Schadensbegrenzung übt. Bei einer Blamage wären seine Tage an der Spitze der Partei gezählt.