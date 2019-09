… in der auch Radikale und einige Spinner das Wort führen.”

Diese Worte hat der ehemalige Verfassungsschutzpräsident nach der Sachsenwahl im Interview mit Gabor Steingart für die Tageszeitung WELT von sich gegeben. Wer also immer noch Hoffnungen in die sogenannte “Werteunion” setzt und an eine Annäherung an die AfD glaubt, sollte es spätestens jetzt wissen.

AfD-Bundessprecherin Weidel hatte ihn schon vor den Wahlen als trojanisches Pferd bezeichnet.