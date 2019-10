So dreist lügt das ZDF seine Zwangszuschauer an. Als ob der Schwindel nicht auffliegen würde. Zahlreiche Nutzer in den sozialen Netzwerken enttarnten eine „Kundin“, die in einem Beitrag über die aus dem Sortiment genommene AfD-Hirse gezeigt wurde, als Politikerin der Grünen.

Folgt uns auf Telegram

Schnell verschwand die Lügenpropaganda aus der Mediathek und tauchte aber bei Youtube wieder auf.

Lügenpresse zur AfD-Hirse: ZDF macht Grünen-Politikerin zur "Kundin" pic.twitter.com/Ex8pZYePJv — Opposition24 (@0pposition24com) October 14, 2019