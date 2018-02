Lügenpresse kauft sich #GroKo oder umgekehrt?

Wer war zuerst da, die Henne oder das Ei? SPD und Union haben sich darauf geeinigt, dass für Zeitungsausträger der Arbeitgeberanteil an der Rentenversicherung von 15% auf 5% gekürzt wird. Als eine der ersten Publizistinnen hat sich Vera Lengsfeld damit ausführlich befasst: Steuerzahler sollen für schwächelnde Mainstream-Medien löhnen!

Aus den Einheitsmedien tönt es einhellig Pro-Merkel, Pro-GroKo, daneben ein wenig Alibi-Kritik an der schwächelnden Kanzlerin, um den Anschein einer freien Presse aufrecht zu erhalten. Der Kreislauf zwischen Politik und Presse wäre komplett geschlossen, wenn es die AfD und die freien Medien nicht gäbe. Aber „Justizminister“ Maas denkt nun neben seinem NetzDG auch daran, die AfD vom Verfassungsschutz überwachen zu lassen. Ein weiterer Teil des Koalitionsvertrages zwischen den Schariademokraten und der Union befasst sich mit Kritik am Islam, die man gerne erschweren möchte, um es vorsichtig auszudrücken, alles unter dem Deckmantel von Religionsfreiheit und Minderheitenschutz.

Die Maistream-Medien, angefangen vom Staatsfunk bis hin zum Privatfernsehen und den Verlagshäusern sind alles andere als die vielbeschworene vierte Macht der Demokratie, sondern eher die dritte Säule in der Merkel-Diktatur, neben Gesinnungsjustiz und Schutzgelderpressung, auch Steuern genannt. Doch das Steuergeschenk an die Zeitungsverleger wird die schwindenden Leserzahlen nicht aufhalten. Außerdem gibt es eine Alternative: Mein Name ist „Freie Medien“ – und wir sind viele!