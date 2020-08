Hallo Freunde, Amazon hat #Lügenpack2020 veröffentlicht, iTunes zickt noch rum. Lasst mal eine Bewertung da und gebt die 1,26 € für eine gute Sache aus, auch wenn ihr den Laden vielleicht nicht mögt.

Ich weiß, ich bin etwas spät dran. Aber der neue Text hing seit Wochen an den letzten Zeilen irgendwie fest. Dann am Sonntag wurde die Sache endlich rund. Die Zeit drängte, darum ist das Video nicht ganz perfekt, aber immerhin 4K …

Ich habe mich bei allen Versammlungen mal gemeldet, dass ich dort – selbstverständlich kostenlos – auftreten würde. Ob das was wird, weiß ich nicht, die Leute ersticken sicher in einer Flut von Email-Anfragen. Bitte verteilt das Video und den Song überall, bevor mich Amazon und Co. wieder aus ihren Shops schmeissen.

Ich bedanke mich bei meinem Freund Pressecop24, Bruno Würtenberger und Hartgeld.com für den umgehenden Support.

Danke, ihr seid super. In POP schon in den TOP 100 gelandet https://t.co/M9HE9shzH4 pic.twitter.com/TKQrr8zCsW — Fantareis (@Fantareis) August 6, 2020

Danke Freunde, es geht voran. Schafft es #Lügenpack2020 in die Top100? pic.twitter.com/SZuKq2bDF4 — Fantareis (@Fantareis) August 6, 2020

