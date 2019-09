Heute, 14.07 Uhr, wurden Polizeibeamte zum Vogelberg gerufen. Einsatzgrund waren Angaben zu einer verdächtigen Person in Höhe des dortigen Kindergartens an der Wilhelm-Kattwinkel-Straße. Ein 7 Jahre altes Mädchen soll dort gegen 13.30 Uhr von einem bislang unbekannten Mann angesprochen und aufgefordert worden sein, in das Fahrzeug des Mannes einzusteigen. Das Mädchen rannte daraufhin sofort davon und vertraute sich ihrer Mutter an.

Es ist zu keinen Straftaten gekommen. Die Hintergründe sind unklar. Eine Fahndung nach der Person verlief bisher ergebnislos. Der Verdächtige wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, etwa 35 Jahre alt, dunkler Hautton, kurze/schwarze Haare, schwarzer Bart, graues Oberteil, Brille. Der Unbekannte sprach akzentfrei Deutsch und soll einen dunklen PKW, möglicherweise Bulli-Klasse, gefahren haben.

Die Polizei bittet etwaige Zeugen, die Angaben zum Vorfall machen können, sowie den Fahrer des PKW sich bei der Polizei Lüdenscheid unter 02351/9099-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.