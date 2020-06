Es sind weder „Aktivisten“, noch „Demonstranten.“ Die Bilder aus London waren zu erwarten. Kriminelle tarnen sich unterstützt von linken Netzwerken und dem islamistischen Bürgermeister der Hauptstadt als „Antirassisten“ und greifen Weiße an, die ihre Meinung nicht teilen oder sich weigern, ihnen die Füße zu küssen.

