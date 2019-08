Die Demonstranten forderten die Freilassung des Islamkritikers Tommy Robinson und stellten sich am Samstag in London der Polizei. Dabei kam die berittene Polizei zum Einsatz, um die Menge zurückzudrängen, als diese versuchte, die Polizeilinien zu durchbrechen und über Barrikaden zu klettern.

Die Demonstranten skandierten „Wir wollen, dass Tommy rauskommt“ und „Pädo-Abschaum runter von unseren Straßen“. Letzteres bezog sich auf die Bande von Sexualstraftätern, deren Prozess Robinson im Mai 2018 live aus dem Gerichtsaal übertragen hatte, was zu seiner Inhaftierung wegen Missachtung des Gerichts führte. Das Gericht am Old Bailey entschied, dass sein Facebook-Live-Video gegen die gerichtlichen Einschränkungen der Berichterstattung verstoßen hatte und den Prozess gefährdete.

Robinson war noch am Tag der Facebook-Übertragung zu ursprünglich 13 Monate Haft verurteilt worden, nachdem er in Berufung ging, kam er jedoch nach zwei Monaten wieder frei. Der Fall wurde dann an Generalstaatsanwalt Geoffrey Cox weitergeleitet, der sich dafür entschied, ein neues Verfahren gegen ihn einzuleiten, was zu Robinsons Verurteilung zu weiteren neun Monate führte.