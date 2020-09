Israel hat als erstes Land einen erneuten Lockdown verhängt, danach die spanische Hauptstadt Madrid. Großbritannien verschärft die Regeln und in München gilt jetzt sogar eine Maskenpflicht im Freien, vorerst nur an bestimmten Plätzen. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, wie das weitergehen wird. Andere Großstädte mit angeblichen Hotspots werden nachziehen, der Normalbürger im Freien wird nur noch damit beschäftigt sein, sich per Smartphone über die Vorschriften an seinem jeweiligen Standort zu informieren. Maske auf, Maske ab, Maske auf, Maske ab, Maske auf, Maske ab … Ein Ende dieses Irrsinns ist leider nicht in Sicht.

