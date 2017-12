Liveticker zu #IranProtests: Demonstranten sollen Kontrolle über erste Stadt übernommen haben

Unklaren Berichten nach sollen bewaffnete Demonstranten die Stadt Kashan unter Kontrolle gebracht haben. Kashan liegt etwa zweihundert Kilometer von der Hauptstadt Teheran entfernt und hat über 270.000 Einwohner.

BREAKING NEWS: Unconfirmed reports that protesters have gained full control of the city of Kashan, Iran. Some protesters are reported to be armed.

DEVELOPING #Iran #IranProtests

— Roy A. Butta (@Buddahkan) December 30, 2017