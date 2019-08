Eine Islamistin griff heute die Demo der AfD in #Hannover an! Die Burkaträgerin rannte in unsere Menschenmenge. Dann ging sie auf mich los, packte mich am Hemd & schlug auf meinen Kopf ein. Nur unter großer Mühe gelang es mehreren Polizisten schließlich, sie zu Boden zu ringen! pic.twitter.com/75Q21ALF2q

— Henryk Stöckl (@henrykstoeckl) August 24, 2019