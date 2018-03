Livestream: Poggenburg tritt als Redner bei Pegida auf

Pegida-Chef Lutz Bachmann landete gestern in britischer Abschiebehaft, weil er die Rede von Martin Sellner gemeinsam mit Tommy Robinson am Speakers Corner halten wollte. Heute abend findet die Pegida dennoch wie gewohnt in Dresden statt.

Während des Auftritts von Tommy Robinson kam es zu Angriffen von Moslems.

Die vielen Zuhörer bei der Rede von #TommyRobinson am #SpeakersCorner verunsicherten sichtlich den einen oder anderen Moslem. pic.twitter.com/vVdgHrUX47 — Hartes Geld (@Hartes_Geld) March 19, 2018

In Dresden wird heute André Poggenburg als Redner erwartet.