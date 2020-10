Aktuell findet in Berlin unter dem Motto „Wir müssen REDEN“ ein Schweigemarsch für Frieden, Freiheit und Menschenrechte statt. Der Marsch beginnt um 12.00 Uhr am Adenauerplatz in Berlin und endet an der Siegessäule. 20.000 Teilnehmer sind angemeldet. Der Schweigemarsch reiht sich ein in eine Vielzahl bundesweiter Aktionen. Das Ziel dessen sei, die Rückkehr zum Rechtsstaat mit rechtsstaatlichen Mitteln durchzusetzen.

