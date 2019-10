Demonstranten nehmen am Sonntag, den 27. Oktober in Barcelona an großen Demonstrationen gegen den sogenannten katalanischen Separatismus teil. Pro- und Anti-Unabhängigkeitsproteste finden seit fast zwei Wochen statt, nachdem am Montag, den 14. Oktober, neun katalanische Pro-Unabhängigkeitsführer wegen ihrer Rolle bei dem nicht genehmigten Unabhängigkeitsreferendum Kataloniens im Jahr 2017 zu 9 bis 13 Jahren Gefängnis verurteilt wurden.