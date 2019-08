Die rot-rot-grüne Berliner Senats-Regierung versagt ein ums andere Mal.

Dazu habe ich bereits einen vielbeachteten Artikel geschrieben, der mir wieder einmal eine Blockierung (in der Gruppenfunktion) bei Facebook einbrachte, obwohl ich – wie immer – seriöse Quellen angegeben habe.

Darin schrieb ich unter anderem:

„Babylon Berlin“ war gestern!

Heute heißt es „Kloake Berlin!“

Die unfassbare Verelendung der Bundeshauptstadt durch Rot-rot-grün!

Wohl keine Metropole in Deutschland verelendet seit der rot-rot-grünen Senatsregierung so stark, wie die deutsche Hauptstadt Berlin.

Die Zustände werden immer schlimmer im „buntesten Ort“ der Republik!

Hier der ganze Skandal-Artikel:

„KLOAKE BERLIN“: Die Verelendung der Bundeshauptstadt durch ROT-ROT-GRÜN – Steigende Kriminalität, Elendsstrich, Bettelmafia & freier Drogenhandel! (VIDEOS)

Doch Gewalt- und Drogenkriminalität, ausufernde Elends-Prostitution, Bettler-Mafia, rechtsfreie Clan-Bezirke und vieles mehr sind noch längst nicht alles.

Denn regelmäßig werden in verschiedenen Bezirken auch Fahrzeuge angezündet oder beschädigt.

Bei einem Teil der Brandanschläge geht die Polizei von „politischen Motiven“ aus.

Stand Juli 2019 wurden fast 280 Autos abgebrannt! Damit ist die Zahl gestiegen (2018 in dem Zeitraum 227. Im gesamten Jahr 2018 waren es 446 Fahrzeuge).

Die rot-rot-grüne Senatsregierung versagt auch diesbezüglich für Sicherheit in der Hauptstadt zu sorgen.

Das bringt sogar Hohn und Spott amerikanischer Journalisten ein, wie etwa Bojan Pancevski, der als Deutschland-Korrespondent für das renommierte Wallstreet Journal arbeitet.

So twitterte dieser:

So this is no conflict zone but my nice #Berlin hood, where someone torched and vandalised a few cars at 3 am. This is Berlin folklore, has been going on for years and no one seems to be able to do anything about it. The local mayor was even cracking jokes about the incident. pic.twitter.com/CTb0kkrAU3

— Bojan Pancevski (@bopanc) August 3, 2019