LINKE-Köln: Probleme erkannt, Finanzierung verschwiegen

Durch Forcierung ihrer Lieblingsthemen „Renten“ und „Armut“, liefern die Genossen in der Sparte Fachliches und Überregionales ebenfalls die meisten Beiträge. Wer über echte Renten-Probleme in „einem Deutschland in dem wir gerne leben“ (Merkels Wahlkampf-Slogan und alter SED-Spruch) erfahren will, sollte die Infos der LINKEN lesen.