Linke Hassparolen wirken: Unbekannte beschädigen diverse Fahrzeuge und den Eingang der Essener Tafel- Polizei und Staatsschutz ermitteln

Der Hass aus diversen linkspolitischen Kreisen zeigt wieder einmal Wirkung:

Essen: Graffitischmierereien an mindestens sechs Fahrzeugen und den Türen der Essener Tafel beschäftigen die Polizei Essen. Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag (24. Auf 25. Februar) vermutlich mit Spraydosen die Worte „Nazis“ und „Fuck Nazis“ an sechs geparkte Fahrzeuge und Türen der Essener Tafel geschmiert. Die Polizei und der Staatsschutz ermittelt nun. Möglicherweise hat jemand die Personen beobachtet oder kann Hinweise geben, die zur Ergreifung der Täter führen. Unter der Telefonnummer 0201/829-0 nimmt die Polizei die Hinweise entgegen.

