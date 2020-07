Entscheidet Goya den Ausgang der Präsidentenwahl? Die Rede ist nicht von dem romantischen spanischen Maler. Es geht um den größten hispanischen Nahrungsproduzenten der USA. Der heißt auch Goya. Und dessen Vorstandschef hat es gewagt, bei einem Auftritt vor dem Weißen Haus Donald Trump zu loben.

Seitdem zieht ein Shitstorm der Linken über ihn hinweg. Doch Robert Unanue, so heißt der CEO, der sich ins linke Wespennest gesetzt hat, duckt sich nicht weg. Er bleibt einfach stur und lässt sich kein bisschen beeindrucken. Er hat bei FOX NEWS beteuert: „Zur Hölle“, er werde sich nicht entschuldigen.

Jetzt wogt eine Kampagne der amerikanischen „Cancel Culture“, die alle, die den Meinungs-Korridor des Deutungs-Adels verlassen haben, mit einem Boykott bestrafen wollen. Doch die Boykotteure haben sich verschätzt. Spanisch-stämmige Amerikaner und Neubürger sowie zahlreiche Konservative begehren gegen die kulinarische Bevormundung auf und kaufen auf Teufel-komm-raus Goya-Produkte. Sie räumen die Regale leer. In manchen Geschäften wird – wie zu Zeiten der Klopapier-Panik – die Zahl der Produkte beschränkt, die Goya-Fans mit zur Kasse nehmen dürfen. Die konservative Gegenwehr, in den USA wegen des demonstrativen Einkaufs von Goya-Ware „Buy-cott“ genannt, unterläuft und konterkariert den Boykott in einer Weise, die man auch hierzulande als Reaktion auf so manches Meinungs-Diktat gerne mal sehen würde. Und sie zeigt – im Gegensatz zur Darstellung im deutschen Mainstream – dass das Ergebnis der Präsidentenwahl im November noch längst keine ausgemachte Sache ist.

Wertkonservative in Deutschland, und solche die die ideologische Bevormundung im politischen und medialen Mainstream einfach nur satt haben, bekommen in den USA mit dem Goya-Streit ein ebenso unterhaltsames wie lehrreiches Polit-Kino geliefert …