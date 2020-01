Leipzig: Geister, die ich rief

Dreizehn verletzte Polizisten stehen auf der bisherigen Bilanz der gestrigen Ausschreitungen in Leipzig. Die Staatsdiener bekamen das, was die verdient haben, eine satte Tracht Prügel von Linksextremen, deren Taten in den Zwangsmedien wie gewohnt verharmlost werden. Wer da nicht den Dienst quittiert, trägt selbst Verantwortung für das, was ihm widerfährt.

Leipzig #Connewitz: In der Silvesternacht gerieten hier Vermummte und Polizisten aneinander. Seither streiten sie in #Leipzig, ob militante Gruppen Schuld waren an der Eskalation oder das übermächtige Aufgebot an Polizei. pic.twitter.com/CtPsqUmHqk — ZDF heute (@ZDFheute) January 25, 2020

Einfache Polizisten werden auf der Straße verheizt, während der Verfassungsschutz tief in die Machenschaften der Netzwerke um “Linksunten” und “Indymedia” verstrickt ist.