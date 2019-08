Ein 27jähriger Asylbewerber aus Äthiopien wurde am Donnerstag gegen 23.00 Uhr in der Innenstadt von Laubach festgenommen. Offenbar hatte der Verdächtige kurz zuvor in der Bahnhofstraße mehrere PKW angehalten. Am Marktplatz soll er ein Pärchen belästigt haben. Danach soll er einen 19 – Jährigen überraschend attackiert und verletzt haben. Der Verdächtige konnte danach festgenommen werden. Er musste, da er vermutlich erheblich angetrunken war, in eine Ausnüchterungszelle. Die Grünberger Polizei sucht weiter Zeugen des Vorfalls. Insbesondere als Zeugen von Bedeutung ist das Pärchen. Die Personalien dieser beiden Personen stehen bislang nicht fest. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 – 91430.