Die neue deutschsprachige Website von Casino Zeus Deutschland von Experte Alexey Ivanov ist bereits online

Der erfahrene Glücksspiel-Experte Alexey Ivanov hat eine neue Website auf Deutsch entwickelt: casinozeus.de. Die Plattform bietet nützliche Informationen für Spieler in Deutschland, veröffentlicht Online-Casino-Berichte, Bewertungen von ehrlichen Glücksspielseiten, Informationen über die bequemen Zahlungssysteme, eine Beschreibung der Auswahlkriterien für das beste Web-Casino, die Analyse des Glücksspielmarktes in anderen Ländern.

Die deutschen Spieleinrichtungen sind seit der Unterzeichnung der neuen Verordnung verpflichtet, eine Lizenz zu erhalten. Folglich ging die Zahl der nicht lizenzierten landbasierten und Online-Casinos, die betrügerische Aktivitäten durchführten und Gewinne nicht auszahlten, deutlich zurück. Der Inhalt wurde ins Russische und Deutsche übersetzt.

Zertifizierte Online-Casinos in Deutschland

Landbasierte und virtuelle Casinos werden durch ein Gesetz geregelt, das am 1. Juli 2021 in Kraft getreten ist. Diesem Gesetzentwurf zufolge müssen alle Online-Casinos von der europäischen Regulierungsbehörde zugelassen werden. Sie können den Spielern jetzt Spielautomaten, Tischkartenspiele, Sportwetten in deutschen Casinos und virtuelles Pokern anbieten. Die Dienste dürfen sich nicht an einer einzigen Website befinden, sondern müssen auf mehrere Sites verteilt sein. Das Wetten und Spielen von Spielautomaten ist nicht von einer Seite aus erlaubt. Die Bundesregierung rechnet mit einem Staatshaushalt Zuschuß von 18,2 Milliarden Euro im Jahr 2024.

Alexey Ivanov: „Nach dem Inkrafttreten des Gesetzes wird das Glücksspielgeschäft gesetzlich geregelt, so dass es Einnahmen für die Staatskasse bringen wird. Jetzt wissen die Spieler, welche virtuellen Einrichtungen sie für gewinnbringende Glücksspiele wählen können. Die Informationen auf der Website von Casino Zeus werden ihnen helfen, sich eine eigene Meinung zu bilden.“

Die besten Online-Casinos in Deutschland, in denen man um echtes Geld spielen kann

Die Liste enthält Casinos, die als erste eine Lizenz und das Recht erhielten, online zu arbeiten. Die Website von Casino Zeus empfiehlt die folgenden Marken, die ein europäisches Zertifikat für das Spielen um echtes Geld besitzen:Golden Star;

Loki;

BiamoBet;

Vulkan Vegas;

Lucky Days;

MrBet;

N1;

Loco Win;

Casombic;

Nine Casino;

King Billy;

GG Bet.

Positive Emotionen sind nur in seriösen Spielclubs möglich, in denen die Gewinne immer und in kurzer Zeit ausgezahlt werden. Bei Casino Zeus finden Sie Informationen zu beliebten Glücksspielanbietern, damit Sie die richtige Wahl treffen können.

Kriterien für die Auswahl eines sicheren deutschen Online-Casinos

Alexey Ivanov hat mehrere Aspekte beschrieben, auf die man bei der Auswahl eines seriösen virtuellen Casinos besonders achten sollte. In jedem Fall empfiehlt er, seine Emotionen zu kontrollieren, das Spiel verantwortungsbewußt anzugehen und nicht unnötig zu wetten. Ein seriöses Online-Casino sollte dies haben:

Eine gültige Lizenz, deren Relevanz auf der offiziellen Website der Regulierungsbehörde überprüft werden kann;

nur hochwertige und lizenzierte Spielesoftware von bekannten Anbietern;

Eine mobile App für einfaches Spielen überall;

24-Stunden-Unterstützungsdienst;

eine Vielzahl von Zahlungssystemen zur Auswahl;

Feedback von echten Nutzern.

Experte Alexey Ivanov ist der Meinung, daß man sich nur für vertrauenswürdige Web-Casinos entscheiden sollte, die nach den Grundsätzen des verantwortungsvollen Spiels arbeiten. Um sich mit der vollständigen Liste der virtuellen Casinos vertraut zu machen, die günstige Bedingungen für das Spiel anbieten, können Sie das Portal casinozeus.de besuchen.