„Krieg in Afrin auf Europas Straßen tragen“ – #PKK-Jugend kündigt für heute Anschläge an

Die sogenannte „Apoistische Jugend“ gilt als verlängerter Arm der kurdischen PKK und zeichnete sich in der Vergangenheit schon häufiger für Anschläge auf türkische Einrichtungen verantwortlich, darunter Moscheen der DITIB u.ä. (1)

Auf mehreren linksextremen Seiten, u.a. Indymedia wurden für heute Gewaltaktionen in ganz Europa angekündigt. Darin heisst es:

„Um den Krieg in Efrîn zu stoppen brauchen die Freundinnen und Freunde unser aller Hilfe. Die europäischen Staaten müssen verstehen, dass wir nicht tatenlos zusehen werden, wie sie unser Volk in Rojava massakrieren. Die bisherigen Aktionen reichen nicht, hier und heute es ist an der Zeit den Krieg zurück nach Europa zu tragen.

Unsere linken Freundinnen und Freunde haben für viele Länder und Städte Europas radikale Aktionen angekündigt, am Montagabend dem 12.3.2018 wollen sie zuschlagen. Als apoistische Jugend schließen wir uns diesen Aktionen an: Ob türkische Botschaften, AKP-Vereine wie UETD, türkische Faschisten sowie ihre Läden und Cafes oder staatliche Institutionen (SPD/CDU-Büros, Polizei, Gerichte), wer den Krieg gegen unser Volk unterstützt und verteidigt wird dafür bezahlen müssen. Wenn uns niemand zuhören will werden wir jede Innenstadt Europas in Schutt und Asche legen. Egal wie und egal was an diesem Tag brennt, Europa muss verstehen das wir nicht zulassen werden, dass Efrîn fällt.“

Der importierte Konflikt zwischen Türken und Kurden wirft mehr Fragen auf, als nur nach der schändlichen Aufrüstung der türkischen Armee, die u.a. von Sigmar Gabriel unterstützt wurde. Auch die radikalen kurdischen Gruppierungen werden aus der Politik unterstützt, so von Linken, wie dem Thüringer Ministerpräsidenten Bodo Ramelow, der deswegen Morddrohungen erhalten haben soll. Fraglich ist vor allem die Kooperation der Kurden mit Linksextremen, obwohl es denen doch um die Schaffung eines Nationalstaates geht, für jeden „Antifaschisten“ eigentlich unvereinbar. Manche „Presseorgane“ verkaufen der Öffentlichkeit die jüngsten Anschläge auf Moscheen als Taten von Neo-Nazis, wohlwissentlich, dass es sich meist anders verhält, ähnlich wie beim „neuen Antisemitismus“. Laut dem Historiker Wolfssohn gehen Gewalttaten gegen Juden und jüdische Einrichtungen fast ausschließlich von Migranten aus islamischen Ländern aus.

Wenn es heute tatsächlich zu Anschlägen durch kurdische Extremisten in einigen Großstädten kommt, dann haben Merkel, Gabriel und Co. ihren Anteil daran.

Linksextreme Terroristen verüben Brandanschlag auf türkische Moschee und bekennen sich öffentlich. Polizei und Mainstream-Medien geben sich ahnungslos.

Bekennerschreiben:

— Johannes Thiesen (Philosophie Workout) (@PhiloWorkout) March 11, 2018