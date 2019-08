Owingen-Billafingen/Bodenseekreis – Wegen des Verdachts eines Sexualdelikts ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen gegen zwei 21 und 29 Jahre alte Männer nigerianischer Herkunft, denen vorgeworfen wird, in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei junge Frauen gegen deren Willen möglicherweise sexuell angegangen zu haben.

Den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen zufolge hatten sich die vier Beteiligten, die sich zuvor bereits kannten, am Sonntagabend zunächst zum Treffen in einer Asylbewerberunterkunft in Owingen-Billafingen verabredet und dort auch gemeinsam nicht unerheblich Alkohol konsumiert.

Im weiteren Verlauf der Nacht sei es den Aussagen der Frauen zufolge dann in dem Zimmer zu dem Übergriff gekommen, in dessen Verlauf die beiden Männer beide Frauen sexuell bedrängten. Die Frauen flüchteten daraufhin aus der Unterkunft und wandten sich hilfesuchend an Anwohner, die die Polizei verständigten. Den Beamten gelang es, beide Tatverdächtigen in unmittelbarer Nähe anzutreffen und vorläufig festzunehmen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz wurden diese am heutigen Nachmittag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf dauern an.