Köln: Silvesterversager-Polizeipräsident verliert Klage gegen Versetzung in Ruhestand

Er war nur ein Bauernopfer, Verantwortung für die Silvestersexpogrome und die anschließende Entstellung der Innenstadt durch Merkelsteine trägt die gesamte Politik der Alt-Parteien.

Der ehemalige Kölner Polizeipräsident Wolfgang Albers hat eine Klage gegen seine Versetzung in den einstweiligen Ruhestand verloren. Albers war nach den Vorfällen in der Silvesternacht 2015/16 stark in die Kritik geraten und vom früheren NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) versetzt worden. Wie das Verwaltungsgericht Köln nun dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Mittwoch-Ausgabe) bestätigte, lehnte das Gericht Albers‘ Klage (AZ: 19K94/17) bereits am 12. Januar ab. Ausschlaggebend für das Urteil sei Albers‘ Position gewesen: Albers sei nicht nur Beamter gewesen, sondern auch in politischer Funktion.