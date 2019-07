Anetta Kahane wird heute 65 Jahre alt. Der Historiker Hubertus Knabe hat sie an ihrem Jubeltag mit einer besonderen Aufmerksamkeit bedacht. In seinem Artikel „Die Täter sind unter uns“ veröffentlichte er eine Kopie ihrer „freiwilligen Verpflichtungserklärung gegenüber der Stasi“ aus dem Jahr 1975. Es gibt eben noch wahre Kavaliere der alten Schule. Nun können die beiden in gemeinsamen Erinnerungen aus der Jugendzeit schwelgen. Ein schöneres Geschenk hätte man der unermüdlichen Kämpferin gegen das Vergessen nicht machen können. Wie schön, dass du geboren bist ….

