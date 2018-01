Klimalüge: So schwindelt die UN den angeblichen Anstieg des Meeresspiegels herbei

Der australische Klimaforscher Clifford D. Ollier schätzt, dass der Meeresspiegel nur halb so schnell steigt wie von den UN behauptet. Der größte Teil des Anstiegs könnte natürlichen Faktoren geschuldet sein, wenn nicht sogar der gesamte Anstieg.

Wie Eike Klima berichtet, wurden zwei Studien des Heartland Instituts in dem Journal ,Earth Systems and Environment‘ veröffentlicht. Aus der ersten Studie ginge hervor, dass Messungen des Meeresspiegels an drei Stellen um den Indischen Ozean, die bis in das 19. Jahrhundert zurück reichen, in den Rohdaten gar keinen Anstieg des Meeresspiegels zeigen. Um die UN-Behauptungen zu stützen, müsse man eben die Rohdaten verändern, so die Forscher.

Auch die zweite Studie kritisiert die UN, diese würde „oftmals Daten von Messpunkten mit nur sehr kurzen Zeitreihen heranziehen.“ Begrenzte Daten aus begrenzten Studiengebieten seien „ungeeignet zur Erstellung von Prophezeiungen bzgl. des gesamten Welt-Meeresspiegels.“

