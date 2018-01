KIKAGate: Wenn der Mainstream reagiert, hat das nichts mit Einsicht zu tun

Wie schon bei dem peinlichen Hass-Tweet von Heiko Maas gegen Thilo Sarrazin, greift die BILD den Skandal auf.

Julian Reichelt interviewte Heiko Maas und twittert auch in Sachen #KIKAGate:

Huch, plötzlich ist Diaa aus Syrien volljährig. Das ging aber fix. „Aktualisierung“ heißt diese Blitzalterung bei Kika. Können @ARD_Presse oder @ZDF das mal erklären? pic.twitter.com/4gFF1O8KJ8 — Julian Reichelt (@jreichelt) January 8, 2018

In dem dazugehörigen Bildartikel fehlt natürlich auch nicht ein großformatiges Foto von Diaa, auf dem erste graue Haare in seinem Vollbart zu erkennen sind. Der Lohn lässt nicht lange auf sich warten. Ein Aufatmen geht durch die Netzgemeinde, endlich können die Leitmedien nicht mehr ignorieren, was die Menschen bewegt und müssen berichten. Die Klicks sind der BILD sicher, denn sie braucht sie, seit die Druckauflage immer schlechter läuft. Und so belohnen die entlaufenen Leser die Altmedien und nicht die alternativen Medien mit Werbeeinnahmen.

Der Weg des Kika-Skandals in die Leitmedien wäre ohne seine Aufdeckung durch die sozialen Netzwerke nicht möglich gewesen. Morgen springt Heiko Maas wütend in seinem Ministerium herum und schreit Mitarbeiter an, sie sollen Vorschläge machen, wie man das #NetzDG verschärfen kann. pic.twitter.com/MhBJurYHjr — braves Bürgerlein © (@ShakRiet) January 8, 2018

Nein, es sind keine Leit-Medien, sondern an Leserschwund leidende Medien. Schenkt diesen Propagandaschleudern doch nicht wieder eure Aufmerksamkeit, nur weil sie euch ab und zu mal einen Brocken hinwerfen. Es wird nichts mehr gut, nicht im Zwangsgebühren TV und erst recht nicht im Hause Springer, wo der Kanzlerinnengatte ein Pöstchen innehat oder anderen großen Medienhäusern. Sie haben von überdurchschnittlich intelligenten, überdurchschnittlich gesunden, hochqualifizierten Fachkräften gelogen, von denen mindestens einmal die Woche einer einen Nazi aus dem Autowrack rettet, das Bernsteinzimmer artig im Fundbüro abgibt und die Rentenkasse zum Überlaufen bringt. Klickt sie nicht mehr an, sondern kickt sie weg. Es ist doch kein Grund zum Jubeln, wenn ein notorischer Lügner einmal die vermeintliche Wahrheit sagt.

Unterstützt die alternativen Medien eurer Wahl, die mit geholfen haben, diese Skandale einer breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Es muss nicht immer Geld sein, jede Weiterverbreitung hilft, damit wir und andere Portale weiter wachsen können.

An dieser Stelle nochmals all unseren Lesern, Unterstützern, Sponsoren, Werbepartnern und den vielen Tippgebern ein herzliches Dankeschön!