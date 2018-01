KiKaGate: So verkauft der HR mit seiner Diaa-Show die Zuschauer für dumm

Es wird immer absurder in der KiKaGate-Story. Mohammed alias Diaa hat die Seite von Salafistenprediger Vogel geliked, angeblich nur, um an einem Gewinnspiel teilzunehmen.

Was es zu gewinnen gab, verschweigt der HR – eine Reise nach Mekka. Das ist noch kein Verbrechen an sich, auch nicht unbedingt ein Zeichen für eine Radikalisierung, aber was will ein kürzlich erst nach Deutschland Geflüchteter in der für Ungläubige verbotenen Stadt, wenn er doch so dufte integriert ist, wie der Sender behauptet?

Und der Focus assistiert mit Morddrohungen, die „Diaa“ angeblich aus „extremistischen Kreisen“ erhalten haben soll. Aus welcher Ecke die Morddrohungen gekommen sein sollen, wird in der Schlagzeile nicht verraten, erst im Artikel erfährt man, dass islamische Fundamentalisten „Diaa“ für zu modern halten und ihm wegen seiner „Liebe“ zu einer Christin mit dem Tod bedrohen.

#Diaa erhält Morddrohungen "aus der extremistischen Szene, weil denen gar nicht gefällt wie modern er ist und wie viel er sich von seiner Freundin sagen lässt." Gabriele Holzner, Hessischer Rundfunk Fernsehdirektorin #Kinderkanal #KIKA #KIKAGate #Malvina #Engelfragt pic.twitter.com/u3KXuIrIPr — Was ist Zeitgeist? (@wasistzeitgeist) January 13, 2018

Die bereits am Freitag angekündigte Rechtfertigungssendung lief nach dem bekannten Schema 4 gegen 1 ab. Der Bundestagsabgeordnete der AfD saß unter anderem der umstrittenen Islamwissenschaftlerin Lamiya Kaddor gegenüber und weiteren Gästen, die eifrig den Skandal herunterspielten. Eine billige Alibi-Sendung, die man sich hätte sparen können, aber bezahlt hat das ja, wie das dem Skandal zugrunde liegende Machwerk, der Zwangsgebührenenentrichter.

Aber die GEZ und die daraus finanzierten Propagandasendungen sind nur ein Nebenschauplatz, krank ist dieses ganze System, die Merkelrepublik.

Nochmal: Im KiKa wird im kinderprogramm ein Migrant bepuschelt, der seine Freundin zum kopftuch bringen und mit Pierre Vogels Gewinnspiel nach Mekka reisen will. Islamisierung gibt es natürlich keine. — Don Alphonso (@faz_donalphonso) January 13, 2018