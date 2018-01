Kika-Propaganda: Sieht so ein arabischer Junge aus? #Kandelistüberall

Dafür werden die „Rundfunkgebühren“ verschleudert, auch „Demokratieabgabe“ genannt. Eine rührselige Geschichte über ein deutsches Mädchen und einen arabischen „Jungen“:

„Manchmal am Abend, wenn er im Bett liegt, wählt er Malvinas Nummer. Dann erzählt Diaa seiner Freundin Malvina eine Geschichte. Es ist die Geschichte von einem Jungen aus Syrien, der sich unsterblich in eine Prinzessin verliebt. Seit 14 Monaten sind Malvina und Diaa nun ein Paar. Doch manchmal ist das gar nicht so einfach, wenn ein deutsches Mädchen und ein arabischer Junge sich ineinander verlieben.“

Quelle: Kika – Schau in meine Welt

Ein Leser, der uns auf diese Sendung aufmerksam gemacht hat, schreibt:

„Ist das nicht schon Pädophilie?

Was denkt sich die Redaktion des kika ?

Angesichts der Morde an unseren Kindern durch religiöse Fanatiker ist diese Doku einfach ein Schlag ins Gesicht der Opfer!

Wie kann man das im Kinderkanal ausstrahlen?“