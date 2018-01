Kika „entschuldigt“ sich: Arabischer „Junge“ war bereits 19 Jahre alt

Nach der Berichterstattung über die Sendung Schau in meine Welt – Malvina, Diaa und die Liebe“ in vielen alternativen Medien und sozialen Netzwerken, entschuldigt sich der verantwortliche Sender nun bei den Zuschauern:

Unter anderem heisst es in einer hastig aufgesetzten Erklärung: “ … Entschuldigen wollen wir uns für einen Fehler in Bildunterschriften: Im Film wird über Malvinas Alter (zum Zeitpunkt des Drehs 16 Jahre) gesprochen, nicht aber über Diaas. Recherche und Drehbeginn für die Dokumentation lagen am Beginn 2017. Diaa war zu der Zeit 19 Jahre alt. Als er und Malvina sich kennen lernten, war er 17 Jahre alt. Dass dieses Alter dann in Bildunterschriften auftauchte, ist irreführend, wir haben das mittlerweile korrigiert.“ Quelle Kika

Ist damit der Fall erledigt? Was sagt das Jugendschutzgesetz zu Beziehungen zwischen Erwachsenen und Minderjährigen? Wo bleibt die nachträgliche Selbstkritik an den unglaublichen Szenen, in denen über ein Minirockverbot für Malvina gesprochen wird und die verhüllten Schwestern von Diaa gezeigt werden?

Ja was jetzt. 16, 17, 18, 19…..innerhalb eines Tages wird der alte Sack (27 ist er in Wahrheit) um 3 Jahre älter??? — PdS (@Sonny250874) January 8, 2018