Kein Shitstorm: Übungsset zur #Beschneidung von Säuglingen

Derzeit geistert ein fragwürdiges Angebot bei Amazon durch die sozialen Netzwerke, zu einem echten Shitstorm hat sich die Sache allerdings noch nicht entwickelt. Es geht um ein Übungsset zur Beschneidung von Säuglingen. Diese Praxis ist in den USA aus „medizinischen Gründen“ die Regel, in europäischen Ländern nicht üblich und wäre in Deutschland durch das Recht auf körperliche Unversehrtheit verboten und als Körperverletzung zu ahnden, das sich Mediziner einig sind, dass eine solche Beschneidung nur bei vorliegenden Gründen vorgenommen werden darf.

Ausnahmen gelten für die religiöse Beschneidung, nach jüdischem Glauben bei Neugeborenen, nach islamischem Ritus soll diese erst später erfolgen. Der damalige Abgeordnete und religionspolitische Sprecher der Grünen, Volker Beck, setzte sich gegen den Protest vieler Verbände für die Beschneidung ein und forderte gar Akzeptanz für das Schächten. In Deutschland sind nur Mädchen (noch) vor der Beschneidung gesetzlich geschützt, bei Jungen kennt der Gesetzgeber keine Gnade.