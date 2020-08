Mit Beginn der „Pandemie“ ist für viele Menschen die Lüge erst sichtbar geworden, von der sie regiert werden. Von einem Bewusstseinswandel kann jedoch keine Rede sein, man gewöhnt sich an alles, das globale Erwachen bleibt aus. Die Schafe sind kurz aus dem Schlaf erwacht, nicken aber, je weiter die Nacht voranschreitet, genauso schnell wieder ein. Der Widerstand, so groß er auch angewachsen ist, so wichtig diese Zeichen auch sind, er bleibt eine ordnungsgemäß angemeldete Demonstration, die durch Auflagen beschränkt und im Zweifelsfall gleich komplett untersagt werden kann. Mit einem wirklichen Recht auf Versammlungsfreiheit haben solche Gepflogenheiten freilich nichts zu tun, denn wo Kontrolle herrscht und Pflicht zur Anmeldung besteht, kann keine Freiheit sein. Es gibt kein Dazwischen, Freiheit ist oder eben nicht. Die Wahrheit liegt weder da draußen, noch irgendwo in der Mitte. Entweder haben wir es mit einem tödlichen Virus zu tun oder eben nicht. Es gibt nur eine Wahrheit, keine zwei oder drei aus denen wir uns dann den kleinsten gemeinsamen Nenner zusammenzimmern.

Nebenbei noch gefragt: Warum wird Buddha meist als fetter Mönch dargestellt? Weil er den Weg der Mitte gegangen ist und sich stets gemäßigt hat?

Unser Dasein in dieser Dimension erstreckt sich auf die Zeitspanne zwischen Geburt und Tod. Entweder sind wir tot oder lebendig, jeder Teil unseres Lebens im Hier und Jetzt ist ganz, nicht nur ein bißchen von etwas, als eine Facette der Vielfalt. Wir sind oder wir sind nicht. Mehr als diese zwei Möglichkeiten gibt es nicht. Wir sind einer Meinung oder eben nicht. Und so werden wir auch entweder von der Lüge regiert oder folgen der Wahrheit. Natürlich kann man sie auch auf ein T-Shirt drucken und verkaufen.