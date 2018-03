Kehrtwende: Supporter Alex Jones bezeichnet Trump als Lügner und Betrüger und fordert Impeachment

Lange Zeit galt Alex Jones als einer der wichtigsten Unterstützer von Donald Trump in der Wahrheitsbewegung. Damit waren viele Truther gar nicht so glücklich, denn sie witterten schon früh, dass Trump ein trojanisches Pferd der Eliten sein könnte. Nun gab Alex Jones ihnen recht und bezeichnete Trump als Lügner und Betrüger, weil er seine Wahlversprechen nicht eingehalten habe.

Und das war der Auslöser: Der Kongress hat ein Ausgabengesetz über 1,3 Billionen Dollar verabschiedet. Trump gab sich zunächst unzufrieden, weil es keine Gelder für den Bau der Mauer entlang der Grenze zu Mexiko vorsieht. Nach ein paar leeren Drohungen unterschrieb er das Gesetz dann doch.

Bereits gestern titelte Paul Joseph Watson dazu auf Infowars: Das war der Tag, an dem der Sumpf gewann.

March 23, 2018 This is the day that The Swamp won. Trump surrendered. — Mark Pantano (@TheMarkPantano) March 23, 2018

Jones war so außer sich, dass er nicht in Studio ging, sondern direkt auf Facebook per Live-Video schimpfte wie ein Rohrspatz.