Kaum drohen #Neuwahlen, werden die Fake-Umfragen wieder hervor geholt

Keine Tageszeitung, kein Unternehmen und erst recht keine politische Partei kommt in Sachen PR an dem Presseportal der dpa-Tochter von news-aktuell vorbei. Alles, was große Medienaufmerksamkeit erzeugen soll, muss über die recht kostenspieligen Dienste des Quasi-Monopolisten verbreitet werden. Große Verlags- und Medienhäuser, finanzkräftige Unternehmen, gut vernetzte Stiftungen und mit üppigen Spenden bedachte NGOs können sich das leisten, wie sich an der Menge der Aussendungen feststellen lässt, auch die AfD unterhält einen Newsroom, nutzt aber eher die sozialen Netzwerke und eigene Webseiten, der Mainstream aber nutzt den dpa-Ableger, wenn es um mainstreamgerechte Meinungsmache geht, die kostenlos den redaktionellen Teil der Lokalblättchen bereichern soll.

Kaum macht das Angstwort von möglichen Neuwahlen die Runde, wird den mit Kostenlos-Content suchen beauftragten Praktikanten der Bratwurstjournalisten unter „beliebteste Bilder“die Studie über den angeblich unterdurchschnittlichen IQ der AfD-Wähler präsentiert. Geschichte wiederholt sich, heißt es immer – warum also nicht aufwärmen und dem Volk noch mal aufs Brot schmieren?

Die Parteien haben es nicht ganz so einfach. Der Schulzzug fährt nicht mehr, die AfD muss die alten Plakate mit Frauke Petry aussortieren und ob Seehofer im Sattel bleibt, ist noch nicht gewiss, nur Merkel macht einfach weiter wie bisher. Doch billige Taschenspielertricks und gefakte Umfragen aus der Bertelsfrau-Stiftung werden ihr auch dieses Mal nicht helfen, sondern der CDU die nächste Schlappe beibringen. Das hat nichts mit nichts zu tun, aber sehr viel mit zu wenig IQ. Das zu erkennen, bedarf keiner Umfrage.