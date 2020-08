Artikel 20 Absatz 4 des Grundgesetzes kennt jeder, der sich mit politischem Widerstand beschäftigt. Können sich Demonstranten darauf berufen, wenn es bei dem Demoverbot in Berlin bleibt und so den Berliner Senat und die Bundesregierung zum Rücktritt zwingen? Weniger bekannt ist Artikel 87a.

Foto: O24

Der Innensenator hat die Demonstranten mit mehreren Begriffen, wie „Reichsbürger“, „Coronaleugner“ und „Verschwörungsideologen“ mehr oder weniger als Verfassungsfeinde bezeichnet. Kann er nicht ebenfalls auf Artikel 20 Absatz 4 pochen oder gar mit 87a die Bundeswehr zu Hilfe rufen?



Art 87a

(1) Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. Ihre zahlenmäßige Stärke und die Grundzüge ihrer Organisation müssen sich aus dem Haushaltsplan ergeben.

(2) Außer zur Verteidigung dürfen die Streitkräfte nur eingesetzt werden, soweit dieses Grundgesetz es ausdrücklich zuläßt.

(3) Die Streitkräfte haben im Verteidigungsfalle und im Spannungsfalle die Befugnis, zivile Objekte zu schützen und Aufgaben der Verkehrsregelung wahrzunehmen, soweit dies zur Erfüllung ihres Verteidigungsauftrages erforderlich ist. Außerdem kann den Streitkräften im Verteidigungsfalle und im Spannungsfalle der Schutz ziviler Objekte auch zur Unterstützung polizeilicher Maßnahmen übertragen werden; die Streitkräfte wirken dabei mit den zuständigen Behörden zusammen.

(4) Zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes kann die Bundesregierung, wenn die Voraussetzungen des Artikels 91 Abs. 2 vorliegen und die Polizeikräfte sowie der Bundesgrenzschutz nicht ausreichen, Streitkräfte zur Unterstützung der Polizei und des Bundesgrenzschutzes beim Schutze von zivilen Objekten und bei der Bekämpfung organisierter und militärisch bewaffneter Aufständischer einsetzen. Der Einsatz von Streitkräften ist einzustellen, wenn der Bundestag oder der Bundesrat es verlangen. (Gesetze im Internet)

Ging es bei dem Verbot vielleicht nur darum, die Stimmung anzuheizen, um weitere Verschärfungen zu legitimieren? In einigen Chats wurde zum bewaffneten Widerstand und Sturm auf Berlin aufgerufen, titeln jetzt Focus und andere Qualitätsmedien. So friedlich wie am 1. August ist kaum eine Massendemo in Deutschland verlaufen. Das ist kein Journalismus, sondern bösartige Regierungspropaganda.