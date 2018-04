Kandelistueberall: Wegen Demonstrationen wird am Samstag erneut die Autobahnabfahrt Mitte gesperrt

Morgen sind wir wieder live für euch vor Ort in Kandel. Nach den schweren Ausschreitungen durch Linksextreme bei der letzten Veranstaltung bereitet sich nun die Polizei erneut auf das Demonstrationsgeschehen vor. Der Kreisverwaltung Germersheim liegen zwischenzeitlich neun Anmeldungen für verschiedene Kundgebungen vor.

Ziel der Polizei sei es, allen Teilnehmern die friedliche Ausübung ihrer Versammlungsfreiheit zu ermöglichen. Es sollen 1000 Beamte eingesetzt werden.

Polizei und Kreisverwaltung Germersheim seien bemüht, heißt es weiter, die Beeinträchtigungen wegen der geplanten Veranstaltungen und Kundgebungen für „Anwohnerinnen und Anwohner“ sowie Gewerbetreibende so gering wie möglich zu halten. Dennoch sind weiträumige Absperrungen notwendig, die den innerstädtischen Bereich betreffen.

Die Autobahnabfahrt Kandel-Mitte wird am 07.04.2018 aus beiden Fahrtrichtungen ab ca. 14.00 Uhr gesperrt sein. Eine Umleitung erfolgt über die Anschlussstellen Kandel Süd bzw. Kandel Nord. Aus Richtung Süden ist ab ca. 14:00 Uhr die L 554 (Lauterburger Straße) in Richtung Stadtmitte gesperrt; ebenso aus Richtung Norden die Zufahrt über die L 542 (Landauer Straße) in Richtung Stadtmitte Umleitungsstrecken sind entsprechend ausgeschildert. Ausgewiesene Parkplätze für die Versammlungsteilnehmer sind nicht vorhanden.