Kandelistueberall: Autobahnabfahrt gesperrt – wichtige Info zur Demo am 3. März

Kandel: Die Anreise zur Großdemo gestaltet sich etwas schwieriger, teilen die Organisatoren von kandel-ist-ueberall.de mit:

Liebe Demoteilnehmer,

die Autobahnausfahrt Nr. 21 Kandel-Mitte ist am 3.3. gesperrt. Wir bitten Euch deshalb, eine andere Ausfahrt zu wählen und einen der in der Skizze genannten Parkplätze anzusteuern.

Am Treffpunkt direkt besteht keine Möglichkeit zu parken, weshalb auch die einfache Anreise per Bahn empfohlen wird: Im 7 km entfernten Wörth am Rhein gibt es ein großes Parkhaus direkt am Bahnhof, von dort kann man für 2,50 € in 6 Minuten nach Kandel fahren, der Zug fährt 2 mal pro Stunde XX:52 Uhr und XX:16 Uhr. Ab 10 Personen gibt’s günstigere Gruppenkarten. Vom Bahnhof Kandel ist es ein kurzer Fußmarsch bis zum Versammlungsort.

Wir wünschen eine gute Anreise! Gegendemo und Gegen-Gegen-Demo „Ein echtes Novum dabei ist dieses Mal die so genannte demokratische Gegen-Gegen-Demo, auf der vor allem Bürger wie Du und ich repräsentiert werden sollen. Los geht es um 15.15 Uhr in der Holbeinstraße an der Ecke Raiffeisenbank. Geplant sind neben mehreren Anfangs- und Zwischenkundgebungen auch ein Fußmarsch durch die Straßen von Kandel. Der Umzug wird in unmittelbarer Nähe zum so genannten „Kreischplatz“ enden, wo die Antidemokraten und Volkszerstörer der Antifa (…) ihre „Friede, Freude, Toleranz“-Transparente schwenken, um erneut ein unschuldiges Mordopfer öffentlich zu verhöhnen. Wer kann, bringt zur Gegen-Gegen-Demo rote Mützen oder Kappen sowie rote DINA4-Karten mit. Erlaubt sind zudem reguläre Deutschlandfahnen, Transparente und Schilder, jedoch nichts, was auf eine Partei- oder Gruppenzugehörigkeit hinweist.“