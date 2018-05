Kandelistüberall: 1000 Polizeibeamte im Einsatz

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz plant einen Gesamteinsatz mit ca. 1.000 Polizeikräften für die heutige Versammlung und mehrere Gegenveranstaltungen in Kandel. Es werden laut Polizei 800 Teilnehmer erwartet. Auch in Neustadt herrscht Betrieb. Im Zusammenhang mit dem Aufzug „Patriotenwanderung“ wurden sämtliche Zufahrtswege zum Hambacher Schloss für den öffentlichen Verkehr gesperrt.

Für den Sonntag ist eine weitere Veranstaltung unter dem Motto „Kandel ist überall“ in Germersheim angemeldet. Wir werden live vor Ort sein und zeitnah berichten. In den verschiedenen Organisationsteams kriselte es zuletzt und so bleibt die Lage vor allem für alle patriotischen Teilnehmer vollkommen unübersichtlich. Viele äußerten sich unzufrieden und kritisierten die Zersplitterung des aufkommenden demokratischen Widerstands.