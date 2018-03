Kandel: Maria, Women’s Alliance – #FreeSpeech + Press release in English + German

Press release by the Women’s Alliance after the demo on freedom of expression on 24.03.2018 in Kandel

In our wonderful community collaboration with “Kandel Is Everywhere”, our goal is to give Germans back their dignity, because only then will they be able to fight effectively against the migration policy of the German government and the UN. Dignity means that you own your past. But it doesn’t mean bowing submissively to everything in the name of shame and guilt.

That, in the process, we’re stirring up a hornets’ nest is made clear by the crowd of anti-fascist demonstrators, whose buses could be seen leaving again after the demo, and by the counter-demonstration held by Malu Dreyer (State Premier of Rhineland-Palatinate) and other dignitaries at Kandel railway station.

The counter-demonstration benefited from excellent technical equipment. The counter-demonstrators were driven to the event in comfortable buses. Even so, there were around 1500 of them compared to 2500 of our supporters, who had to make their own travel arrangements.

Our demo was peaceful at all times and took place in a good, community-spirited atmosphere. Once again, families with children – even infants – were present.

After the demo, we were addressed by an old gentleman from the area around Kandel. He told us that he had come specifically to gain his own impression of things. And he said that the people here were not rightwing hooligans, but “totally normal people”. Yes, that’s what we are, “totally normal people”, who are afraid for their children and their future.

We are articulate and therefore have no need to throw fireworks at the police, who protected us so professionally and wonderfully. Thank you.

It’s always sad to have it confirmed that the churches are against us and how they show this by ringing their bells (Protestant church) or by playing loud, annoying disco music (Diakonie – social welfare organisation of Germany’s Protestant churches). After all, we are Christians and – at a purely commercial level – finance the churches and their employees.

Also, at a purely Biblical level, should they not follow Jesus’s parable of the prodigal son or at least recall the “black sheep”, which was so important to Jesus? For how else are we viewed today if not as “black sheep” or as a herd of “brown sheep”?

We also suspect that jamming transmitters were once again set up to interfere with our live webcast. How sad. Just what has become of us?

Nevertheless, we will not give up. We see ourselves like ocean waves, constantly lapping against a thick-walled dam. We can already make out small cracks – supported by the activities that are taking place everywhere across the country.

The small cracks will widen, at first slowly and then ever faster, until the dam breaks. To achieve this, it’s worth fighting and letting yourself be sworn at.

We thank all our fellow campaigners and supporters – above all our friends in eastern Germany, who broke the ice for us.

We also thank all those who write us their words of encouragement. In this way, we know that we are not alone and that it’s worth carrying on.

DasFrauenbuendnis

das-frauenbuendnis@mailbox.org

Speech at the demo on freedom of expression on 24.03.2018 in Kandel, held by Maria

Dear Fellow Campaigners, Dear Friends,

Since September 2015, our country has been a land of easy prey and an open prison for us.

Our young men are vegans, wear their hair in a bun and have the arms of girls. For the strong knife men from the Orient and Africa, they are easy prey.

In the truest sense of the word, the knife has been turned on our unsuspecting, young women. We know about Maria, Mia and Mireille. Yet so many of our dead remain nameless. We are not even allowed to grieve for them.

What do our feminists have to say about all this horror? All we hear is a deathly silence. Instead, they accuse us of exploiting the murders of our girls. Yes, that’s what we’re doing. We’re taking to the streets. We’re even making enemies, because we can’t take any more of it, while our feel-good feminists make their mark on metoo.

Our sisters cook up food for well-fed, foreign sons, while the neighbour’s child goes to school hungry.

Why do our good sisters help these men? It’s because they’re to blame for the Crusades, colonialism and the Second World War; they’re to blame for the arms trade and pretty much anything else that’s wrong in the world. Yet, strangely, they’re not to blame for their own mother lying alone in a care home.

Our leftwing sisters revile us as rightwing racists. If racism means that I, a hard worker, make a stand against the mass immigration of surplus young men from overpopulated countries in search of food and lodging, then, yes, I am a rightwing racist – and I’m proud of it.

Our unworldly sisters in government speak of sympathy and compassion, and raise their own pay, while the poorest among us are forced to compete with foreigners for work, housing and even food.

Surely our emaciated, childless, vegan old maids don’t seriously believe that these strapping, young “refugees” are in bed with them out of love? No, they simply want their money for their own families, because they still know what family means. While on the job in bed, the “refugee” simply shuts his eyes tight, incapable of understanding all this babble about tolerance, let alone the language in which it is spoken. The sex work done, he then simply picks one of our young girls off the street to compensate for his needs.

Thank you, sisters.

These murderous sisters, who downplay every murder in the name of Political Correctness and are in cahoots with those who profit from the policy on asylum, are sacrificing our children for their own advantage.

Whether it’s out of greed for money or power, a search for meaning in their barren lives or feelings of guilt – they have each and every girl on their conscience. Dressed in their fine organic textiles, they are the culprits behind the desk. They forbid us to open our mouths lest we let the world know about their infamous deeds.

Our sisters have betrayed us and sold us down the road.

That’s why we ourselves must take back control.

The time has come to remind ourselves who we are.

The time has come to free ourselves from 70 years of guilt and shame.

The time has come to cast off this yoke and to defend our country.

The time has come to return to our roots, because, without roots, we’re like a leaf in the wind.

We need to rediscover who we are, because a nation with no identity will be wiped out.

We have the right to be proud of ourselves, because a people with no self-respect will not be respected by others.

Who are we? What does it mean to be German?

We are famous for our hard work, our discipline and our precision – for our engineering and our machinery, which runs so smoothly. Zeiss lenses are without equal to this day.

We cherish and maintain our clean rivers, our beautiful forests and landscapes. We have our classical music – Beethoven, Schubert and Bach. Our footballers, our beer and our bread. We have poets like Else Lasker-Schüler and Goethe – our fairy tales and legends, which are a deep part of our identity. Red Riding Hood, Iron Henry with the band around his heart, Siegfried and Brunhilde.

We have our churches and centuries-old castles, our monasteries and our history as Christians who are entitled to be free and have a life in abundance.

We should keep these things in our hearts, because they are our birth right:

We have the right to be happy

We have the right to think first of our own families

We have the right to protect our children

We have the right to grieve for our dead

We have the right to defend our freedom

We have the right to love our own homeland – because it’s the only one we have.

Maria from the Women’s Alliance

Und hier das Ganze auf Deutsch:

Rede bei der Demo zu Meinungsfreiheit am 24.03.2018 in Kandel

Liebe Mitstreiter, liebe Freunde,

Seit September 2015 ist unser Land Beuteland und ein offenes Gefängnis für uns.

Unsere jungen Männer essen vegan, tragen Dutt und haben Mädchenarme. Für die kräftigen Messermänner aus dem Orient und Afrika sind sie leichte Beute.

Unsere ahnungslosen, jungen Frauen lässt man im wahrsten Sinne des Wortes in’s offene Messer laufen. Wir wissen von Maria, Mia und Mireille. Aber so viele unserer Toten bleiben namenlos. Wir dürfen noch nicht einmal um sie trauern.

Was sagen unsere Feministinnen zu all diesem Schrecken? Dröhnendes Schweigen. Statt dessen Vorwürfe, wir würden die Morde an unseren Mädchen instrumentalisieren. Ja, das tun wir. Wir gehen auf die Straße. Wir lassen uns sogar anfeinden, weil wir das alles nicht mehr ertragen, während sich unsere Wohlfühlfeministinnen bei metoo profilieren.

Unsere Schwestern bekochen wohlgenährte, fremde Söhne, während das Nachbarskind hungrig in die Schule geht.

Unsere guten Schwestern helfen diesen Männern, denn sie sind Schuld an den Kreuzzügen, der Kolonialzeit, dem 2. Weltkrieg, Schuld am Waffenhandel und am Sack Reis, der in China umfällt. Nur, dass ihre Mutter alleine im Pflegeheim liegt – daran sind sie nicht schuld.

Unsere linken Schwestern beschimpfen uns als rechte Rassistinnen. Wenn Rassismus bedeutet, dass ich mich als Leistungsträgerin gegen die Massenmigration von versorgungssuchenden Überschusssöhnen aus überbevölkerten Ländern wehre, ja, dann bin ich eine rechte Rassistin – und ich bin stolz darauf.

Unsere qualifikationsfreien Schwestern in der Regierung sprechen von Barmherzigkeit und Mitgefühl und erhöhen ihre Diäten, während die Ärmsten unter uns nun mit Fremden um Arbeit, Wohnraum und sogar Essen konkurrieren müssen.

Unsere ausgehungerten, kinderlosen, veganen Ladenhüterinnen werden doch nicht allen Ernstes glauben, dass die knackigen, jungen „Flüchtlinge“ aus Liebe das Bett mit ihnen teilen. Nein, sie wollen einfach ihr Geld für ihre eigene Familie, weil sie noch wissen, was Familie bedeutet. Der „Flüchtling“ macht beim Sexjob die Augen ganz fest zu und versteht ihr Toleranzgeschwurbel rein sprachlich sowieso nicht. Nach dieser Sexarbeit pflückt er sich dann einfach ein unserer jungen Mädchen zum Ausgleich von der Straße.

Danke dafür, Schwestern.

Diese mörderischen Schwestern, die im Namen der Politischen Korrektheit jeden Mord relativieren und mit den Profiteuren der Asylpolitik paktieren, opfern unsere Kinder für ihren eigenen Vorteil.

Egal ob aus Geld- oder Machtgier, aus Sinnsuche in ihrem öden Leben oder aus Schuldgefühlen – sie haben jedes einzelne Mädchen auf dem Gewissen. Sie sind die Schreibtischtäterinnen im feinen Ökozwirn. Sie verbieten uns den Mund, damit man ihre Schandtaten nicht benennen kann.

Unsere Schwestern haben uns verraten und verkauft.

Deshalb müssen wir selbst wieder die Kontrolle übernehmen.

Es ist jetzt an der Zeit, sich zu erinnern, wer wir sind.

Es ist Zeit, sich aus 70 Jahren Schuld und Scham zu befreien.

Es ist Zeit, dieses Joch abzuwerfen und unser Land zu verteidigen.

Es ist an der Zeit, zu unseren Wurzeln zurückzukehren. Denn ohne Wurzeln sind wir wie ein Blatt im Wind.

Wir müssen zu uns zurückfinden. Denn ein Volk ohne Identität wird ausgelöscht.

Wir haben das Recht, stolz auf uns zu sein. Denn ein Volk, das sich nicht achtet, wird verachtet.

Wer sind wir? Was macht uns Deutsche aus?

Wir sind für unseren Fleiß, unsere Disziplin und Genauigkeit bekannt – für unser Ingenieurwesen und Maschinen, die wie am Schnürchen laufen. Die Zeißsoptik ist bis heute unerreicht.

Wir hegen und pflegen unsere sauberen Flüsse, unsere wunderschönen Wälder und Landschaften. Wir haben unsere klassische Musik – Beethoven, Schubert und Bach. Unsere Fußballer, unser Bier und Brot. Wir haben Dichter wie Else Lasker-Schüler und Goethe – unsere Märchen und Sagen, die tiefer Teil unserer Identität sind. Rotkäppchen, der eiserne Heinrich mit dem Band um seinem Herzen, Siegfried und Brunhilde.

Wir haben unsere Kirchen und jahrhundertealte Schlösser, unsere Klöster und unsere Geschichte als Christen, die frei sein und ein Leben in Fülle haben sollen.

Das sollten wir in unserem Herzen bewahren, denn es ist unser Geburtsrecht:

Es ist erlaubt, glücklich zu sein

Es ist erlaubt, zuerst an die eigene Familie zu denken

Es ist erlaubt, seine Kinder zu schützen

Es ist erlaubt, um seine Toten zu trauern

Es ist erlaubt, seine Freiheit zu verteidigen

Es ist erlaubt, die eigene Heimat zu lieben – denn wir haben nur diese Eine.

Maria vom Frauenbündnis

Presseerklärung des Frauenbündnisses zur Demo zur Meinungsfreiheit am 24.03.2018 in Kandel

In der gemeinschaftlichen, sehr schönen Zusammenarbeit mit „Kandel ist überall“ geht es uns darum, den Deutschen ihre Würde zurückzugeben, denn nur dann können sie effektiv gegen die Migrationspolitik der Bundesregierung und der UN kämpfen. Zur Würde gehört auch, dass man zu seiner Vergangenheit steht. Dazu gehört jedoch nicht, sich willfährig im Namen der Scham und Schuld allem zu unterwerfen.

Dass wir hierbei in ein Hornissennest stoßen, zeigt das Aufgebot an Antifa-Demonstranten, deren Busse wir nach der Demo wieder abfahren sehen konnten, und die Gegenkundgebung von Malu Dreyer sowie anderen Honoratioren am Kandeler Bahnhof.

Die Gegenkundgebung war mit sehr guter Technik ausgestattet. Die Gegendemonstranten wurden bequem mit den Bussen zum Geschehen gefahren, dennoch waren sie ca. 1500 im Vergleich zu unseren 2500 Unterstützern, die ihre Anreise selbst organisieren mußten.

Unsere Demo verlief durchgehend friedlich in einer guten, von Gemeinschaft geprägten Atmosphäre. Wieder waren Familien mit Kindern – sogar Kleinkindern – dabei.

Nach der Demo sprach uns ein alter Herr aus der Umgebung Kandels an. Er meinte, er sei extra selbst hierhergekommen, um sich selbst ein Bild zu machen. Und es wären hier doch keine rechten Rabauken, sondern „ganz normale Leit“. Ja, das sind wir, „ganz normale Leit‘, die Angst um ihre Kinder und ihre Zukunft haben.

Wir können uns artikulieren und haben es daher nicht nötig, Feuerwerkskörper auf die Polizei zu werfen, die uns so professionell und wunderbar be- und geschützt hat. Vielen Dank!

Es ist immer wieder traurig, bestätigt zu bekommen, dass die Kirchen sich mit Glockengeläut gegen uns stellen (Ev. Kirche) oder laute, störende Diskomusik spielen (Diakonie), sind wir doch auch Christen und finanzieren – rein kommerziell gesehen – die Kirchen und ihre Mitarbeiter mit.

Rein biblisch gesehen, ist es doch zudem so, dass sie Jesu‘ Gleichnis mit dem verlorenen Sohn folgen oder sich zumindest an das „schwarze Schaf“ erinnern sollten, das Jesus so wichtig war. Denn als was werden wir denn heute sonst gesehen, wenn nicht als „schwarzes Schaf“, bzw. eine Herde aus „braunen Schafen“?

Dennoch geben wir nicht auf. Wir sehen uns als stetige Brandung, die gegen einen Damm mit dicken Mauern schlägt. Schon jetzt können wir kleine Risse erkennen – unterstützt durch die Aktivitäten, die überall im Lande stattfinden.

Die kleinen Risse werden sich erst langsam und dann immer schneller ausbreiten, bis der Damm bricht. Dafür lohnt es sich zu kämpfen und sich beschimpfen zu lassen.

Wir danken allen Mitstreitern und Unterstützern – vor allem unseren Freunden in Ostdeutschland, die für uns das Eis gebrochen haben.

Wir danken außerdem allen, die uns ermutigende Worte schreiben. So wissen wir, dass wir nicht alleine sind und dass es sich lohnt, weiterzumachen.