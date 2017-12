Kandel ist überall: Die Mitmörder sind unter uns

Im Angesicht des Todes zieht noch einmal der komplette Lebensfilm in Zeitraffergeschwindigkeit vor dem geistigen Auge des Sterbenden vorbei. So schildern es jedenfalls viele Patienten, die ein Nahtoderlebnis hatten. Gutmenschen aber wissen bereits schon lange vorher, was der schönste Tag in ihrem Leben war. Für Bodo Ramelow war dies die Ankunft sogenannter Flüchtlinge in Saalfeld, die er mit einem inbrünstigen Inshallah begrüßte.

Die vielen Teddybärenwerfer und Bahnhofsklatscher hatten in den letzten drei Jahren reichlich Gelegenheit, sich ein vorzeitiges „Best of“ ihres freudlosen Daseins zu sichern, nicht wissend, ob das die Karmapunktebilanz tatsächlich aufbessert oder eher negativ beeinflusst. Schwarze Tage, wie gestern in Kandel, darf es einfach nicht geben, darum werden sie ausgeblendet, Freiburg muss ein Einzelfall bleiben, denn der bestialische Sexualmord an Maria Ladenburger geht unübersehbar auf das Konto der Mitmörder. So viele haben mit geholfen, dass „Hussein K.“ sich mit falscher Identität in Deutschland aufhalten konnte, angefangen von den griechischen Behörden, die froh waren, den Gewalttäter außer Landes zu wissen, bis hin zu seiner „Pflegefamilie“ in Deutschland.

Was gestern in Kandel passiert ist, was sich auf einem Campingplatz bei Bonn ereignete, was Niklas P. widerfuhr, kann sich täglich irgendwo in Deutschland wiederholen. Der Fisch stinkt nicht nur vom Kopf her, nicht nur Merkel, Reker, Roth und Co. tragen die Verantwortung für diese Zustände, die Mitmörder sind unter uns. Über die Zeit des Nationalsozialismus pflegte meine Großmutter zu sagen: „Schlimmer als der Führer waren die vielen kleinen Adolfs und Hitlers überall.“ Recht hatte sie und heute verhält es sich nicht anders.

