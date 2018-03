Kandel: Erster Demo-Organisator bezeichnet Manifest als „untragbar“ und beklagt politische Übernahme

Man kennt dieses Phänomen bereits von den „Mahnwachen für den Frieden“, die in der Presse schnell als „neurechts“ stigmatisiert wurden: Zahlreiche Orga-Teams spalteten sich voneinander ab, veranstalteten parallele Kundgebungen und bald war es wieder still um die Mahnwachenbewegung. In Kandel gibt es nun auch diesbezüglichen Ärger. Der Organisator der ersten Veranstaltungen, Marco Kurz, bezeichnet das „Manifest von Kandel“ als „untragbar“ und beklagt politische Übernahme durch die AfD. In einem Video distanzierte er sich von „Kandel ist überall“

Leider ist dieser Schritt nötig, da sehr viele Menschen von einer kleinen Gruppe getäuscht wurden. Es geht nicht nur um ein untragbares Manifest, sondern darum, dass eine überparteiliche Bewegung, welche sich durch den Fall Kandel gebildet hatte, in eine politische Bewegung umgeformt werden sollte und dies ohne jegliche Beteiligung an der aufwändigen Vorarbeit in Kandel.

Auf Facebook schreibt Kurz:

Sehr schade, wie hier wenige Menschen eine ehrliche Sache durch persönliche Profilierungssucht und parteiinterne Grabenkämpfe beschädigen! Ich wünsche trotz Allem den Initiatoren von Kandel-Ist-Überall viel Erfolg mit ihrer Demo (offensichtlich geht es ja nur darum).

Statt Kandel-Ist-Überall nennen wir es nun Demo-Über-Alles und zu jedem Preis! Wir sehen uns wieder am 07.04.!

Wir berichten natürlich weiter, was sich in Kandel und anderswo ereignet.