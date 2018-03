Kandel: Dreyer kommt – Seit an Seit mit der Antifa

Zuschrift: Frau Dreyer persönlich wird morgen in Kandel erscheinen und gemeinsam mit bunten BürgerInnen demonstrieren. Also Seite an Seite mit der Antifa, organisiert vom DGB.

Auch in Kandel hat der DGB in ganz großem Stil die Organisation des „breiten Bündnisses“ „Wir sind Kandel“ am kommenden Samstag übernommen.

Ich war am 03.03. dabei und konnte beobachten, daß die „Gegenseite“ ein kleines Häufchen von maximal 100 – 150 Menschen auf die Straße gebracht hatte, daran angeschlossen sich dann ca. 80 Antifas, nachdem ihre eigene Spontandemo von der Polizei untersagt wurde. Initiiert wurde das Ganze hauptsächlich von der Antifa, offiziell waren noch die Grünen und Linken dabei. Es war ausdrücklich KEINE Initiative von Kandeler Bürgern. Die Antifa hatte sich regelrecht aufgedrängt und versucht, Kandeler Bürger für ihre Zwecke alibimäßig auf die Straße zu bekommen.

Der Erfolg war sehr bescheiden. Eine ältere Kandeler Bürgerin wurde vor den Karren gespannt, ohne daß sie augenscheinlich wußte, mit wem sie es zu tun hat, sie freute sich in ihrer Rede über das Engagement dieser „jungen Leute von der „Antifa“ (Sie hat in völliger Unkenntnis den Namen total falsch betont).

Nach diesem mageren Erfolg und angesichts einer immer größer werdenden Bewegung von „Kandel ist überall“ schaltete sich bekanntlich ja auch die hohe Politik ein, prüfte zunächst, ob man die Demos nicht irgendwie verhindern (verbieten) könne.

Man hat wohl eingesehen, daß das nicht funktioniert, weswegen der bekannte Aufruf erfolgte, ein breites Bündnis zu bilden.

Die Kurfürstlich kurpfälzische Antifa freut sich sehr darüber, tritt aber wieder nicht offiziell beim Bündis auf, sondern plant sich anzuschließen und dann anschließend noch ihr eigenes Ding zu machen.

Meiner Kenntnis nach ist der DGB Trier Anmelder,

DGB-Regionalgruppen aus dem gesamten Südwesten organisieren Busse und karren ihre Leute am Samstag nach Kandel.

